Mauri Stern se conmueve al hablar de su madre en Yo soy: La extraño mucho

Mauri Stern vivió un sentido momento en Yo soy al hablar sobre su madre y lo mucho que la extraña después de escuchar al imitador de Luis Fonsi interpretar la canción “Se supone”. El exintegrante de Magneto confesó que le afecta mucho no estar al lado de su progenitora, debido a que siempre fue muy unido a ella. “Yo me dediqué a viajar y estar lejos de ella, pero, cuando regreso a ella, regreso como a un lugar que no se puede perder. Yo me identifico, también extraño a mi mamá”, expresó. Video: Latina.