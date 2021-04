Juliana Oxenford responde tras comentarios despectivos de Rafael López

Juliana Oxenford expresó su indignación en redes sociales luego de ser víctima de insultos de parte de Rafael López, candidato presidencial por el partido Renovación Popular. La periodista de ATV no ocultó su indignación y le recordó al político su desempeño en el pasado debate organizado por el JNE. “El señor López Aliaga me acaba de llamar ‘igno...’. Un tipo que no puede decir ni ‘hola’ en un debate sin leer un papel, me insulta y sin poder pronunciar bien mi nombre, me dice ‘igno...’ (...) ¡Qué sujeto!”, escribió vía Twitter. VIDEO: La República