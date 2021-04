Maricarmen Marín da detalles de su pedida de mano: No hubo testigos

¡Está comprometida! La artista Maricarmen Marín reveló que su novio Sebastián Martins, quien se desempeña como productor de Latina, le pidió matrimonio durante uno de sus viajes. “Fue en el momento menos esperado. Fuimos a Las Vegas, pensamos (casarnos ahí), pero no. Asistimos a conciertos y espectáculos. Yo estaba saliendo de alistarme y me dijo: ‘Creo que hay algo en tu cajón que te estás olvidando’. Nunca me imaginé estar en una situación así. No sabía qué hacer, estaba confundida. Nos quedamos mirando y fue muy emocionante”, contó la conductora que aceptó la propuesta. VIDEO: Latina