‘Marilyn Manson’ critica Mujeres al mando por no emitir pedido de cama UCI

Mujeres al mando no transmitió la nota en la que ‘Marilyn Manson’ de Yo soy pedía cama UCI para su tía con coronavirus, lo cual indignó al imitador.

El imitador de Marilyn Manson se pronunció en redes sociales para manifestar su indignación porque el programa Mujeres al mando no emitió el informe en el que pedía que lo ayuden a encontrar una cama UCI para su tía, quien luchaba contra el coronavirus. El ganador de Yo soy, grandes batallas aseguró que personal del magazine de Latina lo entrevistó como si estuvieran en vivo. “Nunca salió, como ustedes (sus fans) me lo comentaron. A mí me pareció que jugaron con las esperanzas de mi familia”, aseveró. VIDEO: Instagram.