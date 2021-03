Yo soy Chile: así fue el tenso momento entre ‘Shakira’ y Myriam Hernández

La imitadora de Shakira se molestó con los comentarios de Myriam Hernández en Yo soy Chile, quien no se mostraba convencida por su interpretación.

Noelia Quiroz, imitadora de Shakira en Yo soy Chile, dejó la competencia tras sentirse ofuscada por los comentarios de Myriam Hernández tras su interpretación de “Si te vas”. Ella se molestó con el jurado porque dijeron que no les convencía su caracterización. “Ya no puedo hacer más. Si ustedes están escuchando muchas desafinaciones, o sea, no sé qué más hacer”, les respondió.