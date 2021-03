RLA cancela entrevista en Amor y fuego: “Mis asesores no me recomiendan ir”

En la reciente edición de Amor y fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre anunciaron que Rafael López Aliaga decidió no aparecer en el programa de Willax.

Rodrigo González y Gigi Mitre lamentaron que Rafael López Aliaga haya declinado a presentarse en Amor y fuego. El conductor mostró la conversación que tuvo con el candidato presidencial en la que canceló la entrevista. “Mis asesores de política no me recomiendan ir, después de la ‘emboscada’ de Mónica Delta ayer (21 de marzo) en la noche”, leyó ‘Peluchín’. Tras esto, el presentador le reclamó por no cumplir su promesa.