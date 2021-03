Anahí de Cárdenas indignada por robo de su cuenta bancaria bajo phishing

Anahí de Cárdenas se encuentra mortificada luego de ser víctima de una estafa cibernética al ingresar a un link que supuestamente le envió el BBVA para verificar “si aplica para recibir el bono 600”. “Apreté el link, me pidieron mi DNI y la página nunca apareció. (...) Horas después me llaman como 20 veces. Era el banco diciéndome que había movimientos extraños en mi cuenta. Me metí a ver y no saben la cantidad de dinero que se han tirado”, relató en Instagram. Tras lo ocurrido, la actriz agradeció a sus seguidores y amigos que manifestaron su preocupación, y anunció que si el banco no le devuelve su dinero acudirá a Indecopi para formalizar su denuncia.