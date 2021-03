Yo soy: Ángel López será el nuevo jurado durante ausencia de Tony Succar

Ángel López, famoso en distintos países por interpretar la canción “A puro dolor”, llegó al Perú para convertirse en el nuevo jurado del programa Yo soy y ocupará la silla de Tony Succar. El recordado exintegrante del grupo Son by Four fue anunciado en un video promocional emitido durante la competencia. “Este sábado, un nuevo jurado llega a Yo soy, grandes batallas, grandes famosos. Exitoso cantante puertorriqueño. Sus canciones marcaron toda una época. Ganador de un disco de oro y siete Premios Billboard. Un jurado de lujo llega para quedarse: Ángel López”, precisó la voz en off.