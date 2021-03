Yo soy Chile: Myriam Hernández confunde a ‘José Feliciano’ con el original

Sebastián Landa, imitador de José Feliciano, cautivó a Myriam Hernández quien, en su calidad de jurado en Yo soy Chile, confesó que no encuentra diferencia alguna entre el peruano y el intérprete original. “Solamente quiero decirte que si voy a un concierto de Feliciano y sales tú, no sabría realmente que me cambiaron el artista, eso dice todo lo que siento por esta presentación”, dijo la famosa cantante. Video: Chile visión