Natalie Vértiz confirma su segundo embarazo junto a Yaco Eskenazi

Se terminaron las especulaciones. Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi decidieron confirmar que esperan a su segundo bebé durante una entrevista para el programa Estás en todas. Ambos se mostraron felices al difundir la ecografía del su segundo hijo. “Este embarazo lo he sentido súper nuestro. Quería guardar el secreto hasta más no poder, pero la barriga me estaba delatando. Estamos saltando de felicidad”, expresó la modelo. VIDEO: América TV