Te contamos la forma más efectiva de ponerle un freno al acoso telefónico producido por el telemarketing y que es considerado una infracción si no cuenta con el consentimiento de los dueños de la línea.

Las empresas tienen la obligación de contar con el consentimiento de sus clientes para realizar llamadas y ofrecer promociones. No obstante, si esto no sucede, los usuarios tienen la posibilidad de hacer una denuncia ante Indecopi. Si consideras que tus derechos como consumidor están siendo vulnerados, puedes registrar tu reclamo a través de sacreclamo@indecopi.gob.pe, por medio telefónico al 224 7777 (Lima) o el 0800 44040 (regiones) o en la plataforma Vigilancia Ciudadana. Asimismo, también hay la opción de silenciar llamadas no identificadas mediante tu celular. Video: La República.