Osores confesó que no mostraron imágenes inéditas del ‘Pacto de Lima’: “No hicimos periodismo”

El comunicador Erick Osores contó un hecho que no había salido a la luz sobre el Perú vs. Colombia, llamado ‘Pacto de Lima’. “Voy a confesar algo. Esa vez Perú jugó en el empate con Colombia 1-1 y nosotros teníamos imágenes de plano cerrado de las conversaciones de la cancha. Y en un acto que no está bien, porque no hicimos lo que correspondía, que es periodismo, pero miramos para a otro lado y no pusimos las imágenes. No quisimos perjudicar y dar pie al rival. Si ponemos las imágenes, podemos hundir a Perú porque podían ir al reclamo de Chile”, puntualizó. VIDEO: Fútbol en América