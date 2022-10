¿Se molestó? Cristiano Ronaldo no ingresó y se fue a los vestuarios antes de que finalice el partido

Dejó a todos confundidos. Se jugaba el minuto 89 y el árbitro añadió 4 minutos más al partido del Manchester United vs. Tottenham, cuando de pronto Cristiano Ronaldo dejó el banco de suplentes y se fue a los vestuarios. El crack portugués fue suplente y pese a que los diablos rojos ganaban comodamente 2-0, el técnico Erik ten Hag decidió no hacerlo ingresar. Esta situación habría incomododado al ‘Bicho’, que incluso no le dio la mano a los pequeños hinchas que estaban en la tribuna. VIDEO: ESPN