Diego Chávarri, exfutbolsita peruano, fue entrevistado por el periodista Giancarlo Granda para su programa “Tiempo muerto” y contó un episodio que vivió con Jefferson Farfán a causa de su expareja, Melissa Klug: “Dentro del baño, yo estaba orinando y Jefferson ingresó y me dijo ‘quiero hablar contigo’. Me dijo algunas cosas que no le habían parecido y yo le expliqué cómo fueron”. VIDEO: Tiempo muerto