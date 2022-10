En los prrimeros minutos del segundo tiempo Alianza Lima vs. Deportivo Municipal, los blanquiazules aumentaron la ventaja. Tras el descuento de los ediles, los íntimos se fueron al ataque y Jairo Concha le pegó desde fuera del área. El disparo parecía no llevar mayor peligro, pero el portero Melían no pudo contener el rebote previo del esférico y terminó ingresando a su arco. VIDEO: GolPerú