El delantero del PSG deslumbró a sus hinchas con una jugada de lujo que le costó una dura entrada por parte de los marcadores del Reims, quienes dejaron pasar la pelota, pero no al jugador.

Con Neymar como titular, PSG empató 0-0 contra Reims por la Ligue 1 de Francia. El brasileño no pudo aportar en este partido con goles, aunque sí le regaló a la hinchada un lujo con dos ‘huachitas’ en una misma jugada. Su acción no cayó bien entre los jugadores rivales, quienes no permitieron más ‘caños’ luego del segundo con una recia marca que dejó a ‘Ney’ tendido sobre el césped. VIDEO: ESPN