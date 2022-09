El curioso recurso que usó un hincha para llamar la atención de Gianluca Lapadula

Al término de los entrenamientos de la Blanquirroja de cara al amistoso entre Perú vs. México, un aficionado no dudó en hablar en italiano para llamar la atención de Gianluca Lapadula, quien no dudó en acercarse y firmar autógrafos para los hinchas. El afortunado que se llevó la firma del ‘Bambino’ dijo que hablaba un poco este idioma, pero lo hizo para ver de cerca a su ídolo. Video: América Deportes.