El argentino dejó con 10 hombres a su equipo a poco de que termine el primer tiempo. A los 39 minutos del Juventus vs. Monza, Ángel Di María disputó un balón con Izzo, pero no aguantó que el rival estuviese cerca suyo y le sacó un codazo en el pecho ante la atenta mirada del árbitro, quien no dudó en sacarle la tarjeta roja de manera directa. Video: ESPN.