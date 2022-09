El portero del América evitó el tanto del Rebaño Sagrado con una polémica jugada que tuvo que resolverse en el VAR, aunque la repetición de la transmisión por TV no despejó las dudas.

La gran polémica del clásico América vs. Chivas fue el gol que el Rebaño reclamó en el segundo tiempo. A los 10 minutos de esta etapa, Sergio Flores cabeceó luego de un centro de tiro de esquina, pero el portero Guillermo Ochoa sacó la pelota aparentemente antes de que ingrese por completo. El VAR determinó que no hubo gol; sin embargo, las imágenes de la TV no resolvieron la duda para los hinchas. VIDEO: TUDN