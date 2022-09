¡Golpe en Old Trafford! Brais Méndez aprovecha el penal y pone el 1-0 ante el Manchester Utined

¡Sorpresa en Old Trafford! Cristiano Ronaldo y compañía no la pasan bien en su debut por la Europa League. Manchester United no lográ acertar de cara al arco y la Real Sociedad los soprendió en el arranque del segun tiempo. Tras un polémico penal, el conjunto español tuvo a disposición un penal y Brais Médes marcó el 1-0. VIDEO: ESPN.