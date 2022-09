Con un gol de Bukayo Saka, los gunners logran la igualdad 1-1 ante los red devils en el Old Trafford.

A los 60′ del Manchester United vs. Arsenal, Christian Eriksen perdió el balón en el mediocampo, lo cual generó el ataque de los gunners, comandados por Martin Odegaard. El noruego filtró el pase para Gabriel Jesus, cuyo remate fue contenido por De Gea. No obstante, el portero dejó rebote y Saka no desaprovechó la oportunidad para marcar el 1-1. VIDEO: ESPN.