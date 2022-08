A su llegada a la capital, el delantero Hernán Barcos se refirió a la posibilidad de ver a Jefferson Farfán vestido de corto el domingo, en el superclásico entre Alianza Lima vs. Universitario. “La verdad que no sé. Todavía no ha entrenado con nosotros. No sé cuál es la situación de Farfán sinceramente. Si va a estar o no para en el Clásico y eso depende del cuerpo técnico, no de nosotros”, señaló. Video: Radio Ovación.