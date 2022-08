El exjugador argentino y el periodista Daniel Arcucci revelaron que luego del golpe que sufrió el defensor peruano, este no se quedó tranquilo y ya se ‘cobró' el vuelto con el ‘Pipa’ Benedetto.

Hace 10 días, en el encuentro entre Boca Juniors vs. Racing por la liga argentina, se vio que Carlos Zambrano salió al campo de juego por un golpe de Darío Benedetto. Cuando parecía que todo había quedado en ese partido, el periodista Daniel Arcucci indicó que “ya pasó la venganza” . Ante esto, el campeón del mundo con la selección argentina Óscar Ruggeri añadió: “A mí me han dicho que sí ocurrió la venganza porque me dijeron que el otro (Zambrano) es bravo”, puntualizó el ‘Cabezón’. VIDEO: ESPN