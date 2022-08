El programa de espectáculos “Amor y fuego” mostró imágenes de Cristian Benavente con una misteriosa mujer en el concierto de Sebastián Yatra. Este hecho sucedió dos días antes del partido ante Sport Huancayo por la fecha 8 de la Liga 1. Apenas el reportero se acercó al polifuncional ofensivo, el jugador blanquiazul mostró su rechazo. “No me grabes, eh. No, no, no, perdón, pero no. No porque después sale y tal”, indicó muy molesto. VIDEO: WILLAX TV