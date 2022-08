El joven lateral derecho con raíz peruana, Oliver Sonne, viene siendo constantemente titular en el Silkeborg IF, equipo líder de la primera división de Dinamarca.

A los 15′ del primer tiempo, en el encuentro entre Nordsjælland y Silkeborg IF en el Right to Dream Park por la fecha 6 de la Superliga danesa, el futbolista peruano desbordó de gran forma por el sector derecho y sacó un preciso centro al medio para que aparezca Tonni Adamsen, quien abrió el botín para empujarla y anotar el 2-0 final. VIDEO: Superliga danesa