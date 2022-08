En el duelo entre Boca Juniors vs. Racing, el defensor Carlos Zambrano volvió al segundo tiempo con el rostro hinchado, lo cual fue producido por una pelea con Benedetto. El periodista Federico Bulos contó todos los detalles. “En el túnel va la crítica más personal a Zambrano y le dice: ‘Pegá una patada o corré...’. Este le contesta con un insulto: ‘Cerrá el orto, que tampoco haces nada’”, inició. “Benedetto va adelante y Zambrano atrás, Zambrano le recrimina de vuelta y Benedetto se da vuelta y le pega en el rostro. Acto seguido, no llega a generarse una pelea uno contra uno. Carlos Zambrano no llega a reaccionar porque siguen corriendo para adentro. Luego adentro ya se paran e interviene Sebastián Villa, me cuentan a mí”, contó en el programa “F-90″. VIDEO: ESPN