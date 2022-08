En el encuentro Sporting Cristal vs. Carlos Stein, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022, cuya transmisión estaba a cargo de Diego Rebagliati y Giancarlo Granda, un momento muy tenso se produjo entre los comentaristas. Todo empezó cuando el exjugador rimense expresó que Granda estaba por hacer doble turno; no obstante, el relator le respondió que no se queje, ya que Rebagliati “gana bastante bien y para eso le pagan”. Un comentario que no le gustó al exdeportista, quien empezó a murmurar. Sin embargo, el ‘Flaco’ continuó: “Yo lo veo mañana, señor Rebagliati, para el Alianza Atlético vs. Vallejo, desde las diez de la mañana. Traiga el desayuno, por favor, hoy sí se hizo el loco”. Ante esto, recibió una contundente respuesta por parte de Diego: “A ver si nos concentramos en el partido un poquito”. VIDEO: Gol Perú