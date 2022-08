¡Está ansioso por marcar! Paolo Guerrero le rogó a su compañero patear el penal, pero no se la dio

A los 60′ del encuentro entre Avaí vs. Goiás por la fecha 22 del Brasileirao, el árbitro cobró un penal a favor del equipo de Paolo Guerrero. El delantero de la Bicolor se dirigió a tomar el balón, pero su compañero la tomó primero. En ese momento, el ‘Depredador’ le empezó a rogar para que él lo pateara, pero no se la dio. Finalmente, el árbitro anuló el tiro penal. VIDEO: STAR PLUS