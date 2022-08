Hincha del Inter le mandó un ‘dardo’ a Guerrero: ´”Se fue porque solo quería la plata”

Durante su paso por el Brasileirao, Paolo Guerrero defendió las camisetas del Flamengo, Corinthians, Internacional y, ahora último, el Avaí. No obstante, los hinchas del Colorado no recuerdan al ‘Depredador’ de la mejor manera. Uno de ellos se atrevió a decir que el delantero peruano se fue porque prefirió el dinero y que no lo recuerdan bien en la previa del Melgar vs. Internacional. Video: Movistar Deportes.