Solano se resigna tras saber que no integrará CT de Reynoso: “Alguien me dará la oportunidad”

Luego de que el nuevo técnico de la Bicolor, Juan Máximo Reynoso, sea presentado en una conferencia de prensa y el mismo ‘Cabezón’ dé a conocer a los que formarán parte de su comando técnico, Nolberto Solano se refirió al hecho de no ser considerado. “Solo me toca esperar y aprovechar para seguir preparándome. Ahora, Dios quiera, seguiré preparándome, mirando fútbol, y esperar que en cualquier momento alguien me pueda dar la oportunidad de poder dirigir y volver a ser cabeza de algún equipo de fútbol”, indicó para Nativa TV. VIDEO: NATIVA TV