El exasistente de Ricardo Gareca no será parte del equipo técnico de Juan Máximo Reynoso, flamante estratega de la selección peruana.

Luego de que el nuevo técnico de la Bicolor, Juan Máximo Reynoso, sea presentado en una conferencia de prensa y el mismo ‘Cabezón’ dé a conocer a los que formarán parte de su comando técnico, Nolberto Solano se refirió al hecho de no ser considerado. “Solo me toca esperar y aprovechar para seguir preparándome. Ahora, Dios quiera, seguiré preparándome, mirando fútbol, y esperar que en cualquier momento alguien me pueda dar la oportunidad de poder dirigir y volver a ser cabeza de algún equipo de fútbol”, indicó para Nativa TV. VIDEO: NATIVA TV