Este martes 2 de agosto, Alex Valera llegó, en horas de la tarde, al aeropuerto Jorge Chávez para tomar el vuelo que lo lleve a la pretemporada del Al-Fateh, su nuevo equipo que lo fichó por los próximos tres años. El ahora exatacante de Universitario fue consultado por la prensa y dio detalles sobre sus últimos momentos con la ‘U’. “(Barreto y Ferrari) No se despidieron de mí, pero yo me voy contento porque salí bien del grupo y me dieron los buenos deseos”, acotó el jugador. Asimismo, le preguntaron sobre el nuevo DT de la selección peruana, Juan Reynoso. “No lo conozco. Por referencia de algunos compañeros, es un buen técnico y va a dar lo mejor”, agregó. VIDEO: URPI-LR/Gianella Aguirre