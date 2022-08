¿Se despidieron? Manuel Barreto reveló si habló o no con Alex Valera tras la molestia del jugador

En la previa del encuentro entre Universitario vs. Carlos Stein, Manuel Barreto dio a entender que Alex Valera no habría tenido disposición para entrenar y que por eso no fue incluido en la lista para el duelo de la fecha 3 del Torneo Clausura. Esto generó la molestia del jugador. Una semana después, luego de oficializarse la contratación del delantero al Al Fateh, Manuel Barreto fue consultado sobre si se despidieron, y dijo sonriendo que sí. “Yo he estado ayer con Alex. Hemos estado firmando su contrato. Claro que ha habido una despedida”, puntualizó. VIDEO: Deysi Portuguez/URPI-GLR