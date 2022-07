Hincha de Everton marcó gol de penal en amistoso y fue ovacionado por todo el estadio

El amistoso internacional entre Everton y Dinamo Kiev del último viernes terminó 3-0 a favor de los ingleses, aunque durante los 90 minutos se marcaron cuatro goles. El último de ellos fue obra de Paul Stratton, un hincha de los toffees, quien fue invitado por el técnico Frank Lampard por su ayuda a los refugiados ucranianos de la guerra contra Rusia. El aficionado no falló desde los doce pasos y celebró efusivamente el tanto con los jugadores y la ovación de todo Goodison Park de fondo. VIDEO: C More