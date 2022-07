¡Tuvieron que agarrarlo! Cueva quiso ‘pegarle’ a un seguridad porque lo habría criticado

Christian Cueva puso punto final a sus vacaciones en territorio peruano. Sin embargo, antes de salir del país, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ‘Aladino’ protagonizó un altercado con un agente de seguridad. Según informó “América deportes”, al jugador de 30 años no le habría gustado la crítica del trabajador y, por ello, fue a encararlo con todo. Su acompañante tuvo que agarrarlo y jalonearlo para que no se vaya a las manos. VIDEO: Best Cable