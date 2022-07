Dura realidad. El histórico bicampeonato de la marchista Kimberly García en el Mundial de Atletismo de Oregón llenó de felicidad al público peruano. Sin embargo, luego de culminar su participación en el certamen, la huancaína de 28 años cuestionó el poco apoyo que recibió por parte de las autoridades. “A mi entrenador no le pagan, a veces no sé qué piensa la federación o el IPD. A veces una atleta tiene que estar mendigando para una base de entrenamiento, para una competencia, y eso no debería ser así”, sostuvo en diálogo con TV Perú. VIDEO: TV Perú.