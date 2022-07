Volvió a casa. Paolo Hurtado regresó a Alianza Lima para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1 y pelear por el título que no pudo conseguir en el 2011, cuando perdió la final contra Juan Aurich: “El 2011 fue un año bueno para mí, pero no se pudo concretar lo que el club quería, que era campeonar. Me quedé con esa espina y espero que esta vez pueda conseguir el sueño que tengo de chico”, declaró a GolPerú. VIDEO: Golperú.