Raúl Fernández retó a Lavandeira en el penal: el uruguayo le hizo caso y anotó el 2-1 de Alianza

No funcionó. Alianza Lima no logró sostener la ventaja inicial ante Atlético Grau y todo indicaba que el primer tiempo teminaría 1-1; sin embargo, en los minutos finales los blanquiazules se encontraron con un penal y Pablo Lavandeira decretó el 2-1 parcial. Lo más curioso ocurrió previo al lanzamiento: el portero Raúl Fernández retó al volantero para que disparé al palo derecho, el charrúa decidió no ignorarlo y convirtió. VIDEO: Willax.