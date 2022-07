A los 28′ del primer tiempo, en el encuentro entre Boca Juniors vs. San Lorenzo por la fecha 7 de la Liga Profesional de Argentina, Marcos Rojo marcó el 1-0 de un certero cabezazo. Mientras era abrazado por Carlos Zambrano y sus compañeros, el central argentino corrió a celebrar con el capitán Carlos Izquierdoz. Según Liberman, la razón sería porque el Consejo del cuadro xeneize decidió que no jugara. “Interinos como Ibarra y Gracián, mandados por el consejo, sacan al capitán del equipo y el único tipo que siempre está a la altura. Eso es no tener dignidad ¿O alguien cree que Zambrano le ganó el lugar en una práctica?”, puntualizó a través de su Twitter. VIDEO: ESPN