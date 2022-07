La victoria de Melgar sobre Deportivo Cali generó tristeza en los hinchas colombianos, pero también expectativa entre la prensa por lo que pueda hacer Néstor Lorenzo, próximo DT de la selección cafetera. El periodista Samuel Vargas, por ejemplo, destacó el buen trabajo del técnico con los jugadores del Dominó, a quienes alabó por su juego en equipo. “Reyna es bueno, Ramos es bueno. Tienen nombres interesantes. A mí no me enloquecen individualmente, sí me enloquece el colectivo”, sostuvo el comunicador. VIDEO: DirecTV Sports