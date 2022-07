¿La traicionaron los nervios? Una afortunada joven tuvo la oportunidad de encontrarse con Lionel Messi en Ibiza mientras el goleador del PSG disfruta de sus vacaciones junto con su esposa, Antonela Roccuzzo, y otros amigos; sin embargo, tal fue la emoción de la argentina que confundió el nombre del ‘10′ albiceleste. “Vine a ver a David Guetta en Ibiza y miren a quién me encontré. Guacho ¡No lo puedo creer! O sea, ¿qué? ¿Sos vos, Leonardo Messi? Te amo. Antonela, ¡qué diosa! No, no lo puedo creer. Necesito tener una foto ya”, mencionó la fan en sus redes sociales. VIDEO: TikTok/@solgon11