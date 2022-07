Bernardo Cuesta y su áspero desplante a periodistas de Lima: “No, a ustedes no los veo nunca”

Aunque no jugó por acumulación de amarillas, el delantero Bernardo Cuesta acompañó a Melgar en su visita contra el Deportivo Cali de Colombia por la Copa Sudamericana. El capitán rojinegro fue abordado por la prensa limeña a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, pero tuvo una áspera respuesta. “No, no, a ustedes no los veo nunca. Ahora sí vienen todos”, reclamó el goleador a los reporteros. VIDEO: GolPerú