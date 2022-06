¡De no creer! Agüero explotó tras el pésimo arbitraje del chileno Tobar: “Es un pedazo de salame”

Sergio Agüero, desde su canal de Twitch, analizó el atractivo encuentro entre Boca Juniors vs. Corinthians, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y no tuvo filtro al reprochar el pésimo arbitraje de Roberto Tobar. Incluso lo insultó duramente luego de que el réferi chileno amonestara a Marcos Rojo. “Ahora que no juego más lo puedo decir: este árbitro es un for**. Siempre que nos dirigió con Argentina... es un pedazo de salame. Total, a mí ya no me puede decir nada. Sos un for**”, puntualizó. VIDEO: TWITCH