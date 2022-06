Carvallo quiso trabajar a la boquilla a Benites, pero este anotó el 1-0 de Sport Huancayo

El Rojo Matador quiere seguir luchando por el Torneo Apertura. A los 31 minutos del Sport Huancayo vs. Universitario, los locales tuvieron un penal a favor y el encargado de anotar fue Benites. No obstante, el portero crema José Carvallo intentó ‘trabajarlo a la boquilla’ y le empezó a hablar para distraerlo, pero el goleador huancaíno no perdonó y puso el 1-0 en la ‘Incontrastable’. Video: GolPerú.