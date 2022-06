El ‘Orejitas’ ingresó en el segundo tiempo de la final de la Supercopa de la Liga MX; sin embargo, no estuvo acertado en la tanda de penales ante el Cruz Azul de Luis Abram.

No fue el mejor inicio. Atlas no la pasó bien ante Cruz Azul en la final de la Supercopa de la Liga MX y perdió 4-3 en los penles. Edison Flores ingresó en la segunda parte para intentar darle el triunfo a su equipo; sin embargo, esto no se produjo y falló su disparó desde los doce pasos tras los 90 minutos. Cabe resaltar que este cotejo representó el debut oficial del ‘Orejitas’ con la camiseta del bicampeón del fútbol mexicano. VIDEO: TUDN.