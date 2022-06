Óscar del Portal arremetió contra el australiano Redmayne, quien se burló de Gallese

El portero australiano Andrew Redmayne narró sonriendo su inesperada y nada honrosa artimaña cometida en la tanda de penales del repechaje Perú vs. Australia: “El arquero de Perú tenía anotaciones en la botella y la arrojé lejos de él porque me parecía de lo más sencillo. Tiré también el papel al otro lado de la valla. Luego vi a Gallese buscando su botella y ya no estaba más”. Tras esto, Óscar del Portal comentó muy molesto sobre las declaraciones del arquero: “Díganme, qué movimiento del arquero hizo que un peruano fallara un penal. Alex Valera falló el penal no por lo que hizo el arquero; en ese penal hizo menos cosas que en los anteriores”, puntualizó. VIDEO: América TV.