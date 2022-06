Carlos Compagnucci fue presentado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes. En conferencia de prensa, el argentino fue consultado por el penal errado de Alex Valera en el repechaje ante Australia y tuvo palabras de admiración con el delantero crema. “Lo que me generó esa valentía, porque hay que tener valentía para patear un penal en una situación definitoria. Yo he vivido varias situaciones así y no todos los futbolistas se anotan”, comentó. Video: Universitario de Deportes.