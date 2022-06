Tras la eliminación de Perú ante Australia en el repechaje, Juan Carlos Oblitas brindó una conferencia de prensa para explicar el futuro de la selección. En una de las preguntas, el director deportivo de la FPF señaló que Gareca no se encuentra bien. “Ricardo está muy pero muy mal anímicamente hablando, entonces yo me he sentado en lugar de él y les explico y les pido que me entiendan”, indicó. Fuente: Movistar Deportes.