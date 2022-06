Periodista argentino sobre eliminación de Perú: “No puedes no patear al arco en 105 minutos”

Perú quedó eliminado del Mundial Qatar 2022 a manos de Australia en la tanda de los penales. La Bicolor no pudo clasificar a su segunda Copa del Mundo de manera consecutiva bajo el mando de Ricardo Gareca. El periodismo deportivo de Argentina también se manifestó al respecto, y uno de los primeros en comentar la derrota de la selección peruana fue Pablo Giralt. El periodista de DirecTV Sports se mostró muy fastidiado por el resultado. “Yo estoy enojado porque Perú no fue Perú. Estoy con fastidio porque el camino de la eliminatoria es tan largo, vas a partido único y jugó 15 minutos bien de la prórroga. No pueden pasar 105 minutos sin patear al arco. Me da mucho bronca. Puedes ganar o perder, el tema es morirte por nada; y hoy siento que Perú no dio todo lo que tenía”, expresó. Video: DirecTV Sports.