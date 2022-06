El amor por la selección peruana no tiene límites. En la previa del partido Perú vs. Australia, miles de aficionados se encuentran alentando al combinado nacional. Ese es el caso de Anabel Hermoso, quien aprovechó las cámaras de televisión para declararle su amor al portero titular de la Bicolor. “Pedro Gallese, eres mi héroe. I love you so much. Es la persona (a la) que quiero darle un abrazo y ojalá mi sueño se cumpla”, contó la emocionada mujer. La hincha peruana espera conocer al guardameta del Orlando City. VIDEO: América TV